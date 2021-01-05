Семейная пара из Перми организовала подпольный банковский бизнес в начале 2018 года.- В группу входили 10 человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Не имея соответствующих разрешительных документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции.Участники группы работали только с проверенными клиентами – за этим следила собственная служба безопасности. Однако, несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским. Было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность». И подозреваемые были задержаны.- По местам их жительства и в офисах проведено 28 обысков,- сообщается на официальном сайте mvdmedia.ru. - Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и черновые записи, электронные носители информации, печати, имеющие значение для расследования уголовного дела.По данным следствия, доход от их деятельности превысил 9 миллионов рублей.