7 января в Перми откроется Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В нем примут участие 14 команд из разных городов страны и одна из Белоруссии. Темой конкурса стала «Ускользающая красота», что дает скульпторам простор для фантазии.Двукратные обладатели Кубка «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура» Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани будут создавать арт-объект «Обед художника». Команда из Красноярска обещают подарить «Бриллиантовый букет». скульпторы из Кургана посвящают свою работу красоте и хрупкости мира.Каждая из скульптур должна быть высотой не менее трех метров. Для ее изготовления командам выдается по 40 больших блоков льда, на работу дается 48 часов.- При этом для участников на площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09.15 до 19.30, - рассказали организаторы. - Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом.Победители и призеры конкурса будут определены 12 января. С 12.00 часов 14 января галерея скульптур «Зимнего вернисажа» будет открыта для зрителя.