Если вы уже подъели все новогодние припасы, то пора вновь запасаться продуктами к праздничному рождественскому столу. В Перми 6 января откроются первые в новом году ярмарки. На них можно будет купить мясные деликатесы, товары ручной работы, молочную продукцию, кондитерские изделия, сувениры и многое другое, рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе,Для удобства посетителей ярмарочные площадки расположены возле торговых центров. В Ленинском районе ярмарка будет работать рядом с торговым центром «Айсберг Модерн» на улице Попова, 22,а в Индустриальном районе - неподалеку от \\"Столицы\\", рядом с ДК им. Гагарина на улице Мира, 39.Ярмарки будут работать с 6 до 8 января. Время работы – с 12.00 до 20.00.