7 января на телеканале «ВЕТТА» состоится праздничный телемарафон «Рождественские встречи». С 18.00 до 19.00 в Пермскую арт-резиденцию, где откроется телестудия, будут приходить известные пермские артисты, в том числе ансамбль солистов «Хорус-квартет» Пермской краевой филармонии, Анастасия Усольцева, Мария Савостина, Евгений Старков, учащиеся Академии «BABY STARS», ансамбль «Мечта».Протоиерей Игорь Ануфриев - настоятель пермского храма Георгия Победоносца - расскажет телезрителям о том, какое значение имеет для православных Рождество Христово.- Также участие в марафоне примут хранители народных традиций празднования Рождества, -рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.А Пермьпарк проведет Большой рождественский онлайн-концерт. Он состоится 7 января в 19.00 в группе vk.com/parkipermi