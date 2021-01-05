Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник,4 января, на трассе Пермь-Ильинский. Около 21 часа на дороге столкнулись два автомобиля.По предварительной информации, 25-летний водитель Chevrolet Cobalt, ехавший из Перми в сторону Ильинского, на 82-м километре дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel Antara под управлением 56-летнего водителя.- В результате ДТП погибли водители обеих машин, а также 22-летняя пассажирка Chevrolet, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 5 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек.