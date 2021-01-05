Пермяки смогут ездить в Лысьву на новом виде транспорта. По маршруту Пермь-I - Лысьва - Пермь-I начал ходить рельсовый автобус нового поколения «Орлан». Он курсирует ежедневно, со всеми остановками. Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.Первые «рельсовые автобусы» появились в Европе около ста лет назад. Тогда обычные городские автобусы переделывали для движения по железным дорогам. Сегодня так называют поезда малой составности, которые предназначены для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог.«Орлан» состоит из двух вагонов, он рассчитан на 146 мест. Летом количество вагонов будет увеличено. В вагонах есть система кондиционирования, светодиодное освещение, информационные табло, широкие проходы и багажные полки, санузлы.