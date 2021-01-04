Правительство Пермского края утвердило дни запрета на продажу алкоголя в муниципалитетах в 2021 году. Ограничение будет действовать с 8.00 до 23.00 и касается крепких и слабоалкогольных напитков, но не распространяется на заведения общественного питания. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указаны 25 муниципалитетов.В большинстве муниципальных образований алкогольную продукцию будет запрещено будет покупать в День города, День села и День поселка. Также частым праздником, когда будет действовать «сухой закон» значится День молодежи. В некоторых муниципалитетах алкоголь нельзя будет приобрести в День шахтера. День химика и во время разнообразных фестивалей.С полный списком населенных пунктов и дней запрета на продажу алкоголя, можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.