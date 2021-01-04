В понедельник, 4 января, на станции Пермь-Сортировочная из вагона-цистерны, который был в составе грузового поезда, произошла утечка газолина. Об этом сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.- Течь обнаружили в нижнем сливном клапане, ее устранили, вагон направлен на перевеску с целью установления количества вытекшего груза. Вред окружающей среде не причинен. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия и причины устанавливаются, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры