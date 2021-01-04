В Соликамске открыли еще две ледовые переправы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.Одну переправу открыли через реку Кама, она соединяет Соликамск с поселком Нижний склад. Ее протяженность - 520 метров, грузоподъемность - 35 тонн. Вторая переправа \\"Трасса Соликамск - Басим\\", протяженностью 107 метров, грузоподъемностью до 35 тонн, через реку Боровская Воложка.Государственная инспекция по маломерным судам Пермского края напоминает:- пользоваться несанкционированными ледовыми переправами запрещено и опасно для жизни- выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;- перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;- нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.