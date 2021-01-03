В новогодние каникулы сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю несут службу в «Усиленном режиме».- Только за первые двое суток 2021 года в крае было зарегистрировано 26 пожаров, на которых без признаков жизни были обнаружены два человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Предварительными причинами смертельных пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печей.Пожарным подразделениям удалось минимизировать последствия пожаров. Звенья газодымозащитной службы спасли на пожарах 12 человек.- На территории Прикамья по-прежнему остается риск возникновения пожаров по причинам неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения, а также из-за перекала печного отопления, - предупредили в МЧС. – Напоминаем жителям Прикамья о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и при устройстве и эксплуатации печного отопления и электрооборудования.