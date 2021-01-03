Несчастный случай произошел 2 января на лыжной базе «Динамо» на улице Самаркандской, 2 в Свердловском районе Перми. Около 13 часов дня здесь каталась на тюбингах компания, в которой находился и 27-летний пермяк.- Молодой человек ехал с горки вниз, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы. – На этой горе был трамплин. Подпрыгнув на высоту двух с половиной метров, мужчина не удержался на тюбинге и вылетел с него, упав спиной на скорости на снег с большой высоты.Падение привело к серьезной травме спины. На место происшествия вызвали «скорую помощь» и спасателей. После осмотра пострадавшего мужчину госпитализировали в горбольницу №4. Ему предстоит длительное лечение.