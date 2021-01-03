Ранним утром 3 января в Перми случился пожар в банном комплексе «Тайга» на улице Котовского, 1.- Сообщение о возгорании в деревянном рубленном здании площадью шесть на восемь метров поступило в дежурную часть в 6.30 утра, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Горела крыша, на место выехали 36 человек личного состава и семь единиц пожарной техники.Первоначально была информация, что внутри бани мог находиться один человек, но позже выяснилось, что все семь человек, находившихся в это время внутри, сумели эвакуироваться.В результате пожара полностью сгорела крыша бани, огнем повреждены мебель и вещи на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, причина пожара устанавливается, но вероятней всего, возгорание началось из-за проблем с печным отоплением.