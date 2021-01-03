Оперштаб опубликовал статистику по новым заболевшим COVID-19 на 3 января 2021 года. В этом списке 320 жителей Пермского края. 64 человека проходят лечение в больницах, 256 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 31 599 человек, - говорится в сообщении. - Ежесуточный прирост больных составил 1,0%, коэффициент распространения болезни - 0,99.Из 320 новых инфицированных – 139 мужчин, 181 женщина и восемь детей. Среди взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 31 человек, от 30 до 49 лет – 101 человек, 91 в возрасте 50-64 и 89 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.