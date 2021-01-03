В Дзержинском суде Перми рассматривали дело об административном правонарушении в отношении таксиста, перевозившего пассажира без маски.- Суд установил, что 6 декабря водитель перевозил пассажира в легковом такси без средств индивидуальной защиты, - сообщили в пресс-службе районного суда. - В суд мужчина не явился, в протоколе об административном правонарушении указал, что маску снял в целях курения.Его действия суд квалифицировал как «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».И, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, а также личность виновного, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, суд назначил ему наказание в виде предупреждения.