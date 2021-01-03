За минувшие сутки в Прикамье было зафиксировано 332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 176 заболевших, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте - Чернушинский округ - 16 инфицированных, на третьем – Березники (15 заболевших). 14 заболевших - в Октябрьском округе, по 12 - в Пермском районе и Лысьвенском округе. В Чайковском округе 10 случаев заражения COVID-19, в Краснокамском и Оханском округах – по 8. Еще по 6 инфицированных выявлено в Добрянском и Чердынском округах, в Кунгурском районе - 5.В Кишертском районе, Чусовском и Соликамском округах по 4 случая заболевания коронавирусом. В Куединском районе, Осинском, Очерском, Горнозаводском и Губахинском округах по 3 инфицированных за сутки.По 2 жителя с COVID-19 в Кунгуре и Нытвенском округе. По одному инфицированному выявлено в Сивинском, Частинском районах, Ильинском и Суксунском округах.В общей сложности в Пермском крае выявлено 31279 заболевших коронавирусом. Случаи заражения есть во всех территориях Прикамья.