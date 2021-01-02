По информации Роспотребнадзора за прошедшие сутки, в Прикамье выявили 332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 176 заболевших. На втором месте по заболеваемости Чернушинский округ – 16 случаев, на третьем – Березники (15 заболевших). Еще 14 заболевших - в Октябрьском округе, по 12 - в Пермском районе и Лысьвенском округе. В Чайковском округе 10 случаев заражения COVID-19, в Краснокамском и Оханском округах – по 8. Еще по 6 в Добрянском и Чердынском округах, в Кунгурском районе - 5.В Кишертском районе, Чусовском и Соликамском округах по 4 случая заболевания коронавирусом. В Куединском районе, Осинском, Очерском, Горнозаводском и Губахинском округах по 3 инфицированных за сутки.По 2 жителя с COVID-19 в Кунгуре и Нытвенском округе. По одному инфицированному выявлено в Сивинском, Частинском районах, Ильинском и Суксунском округах.В общей сложности в Пермском крае выявлено 31279 заболевших ковидом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.