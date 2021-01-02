В Чусовом 1 января произошло ДТП, в котором погибла 47-летняя женщина. Поздно ночью на перекрестке улиц Заозерная и Юности водитель легкового автомобиля сбил 47-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой силы, что женщину отбросило на несколько десятков метров. Она погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля скрылся.По «горячим следам» полицейские разыскали машину и водителя. Автомобилем Haima управлял 36-летний водитель.- Водитель от освидетельствования отказался, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - На него составили три административных протокола. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.