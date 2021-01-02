В Перми 4 января на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» стартует арт-фестиваль «12». Гостей ждет этническая музыка, работы ландшафтных дизайнеров и скульпторов, а также выступления артистов театра огня.17 работ представят на арт-фестивале ландшафтные дизайнеры, архитекторы, художники, скульпторы. 4 и 6 января в 18.00 и 19.00 гости уличного фестиваля увидят фаер-шоу.Арт-фестиваль «12» пройдет с 4 по 10 января с 15.00 до 21.00 (7 января – технический день). В эти дни вход для посетителей на территорию «Завода Шпагина» будет закрыт за 45 минут до окончания работы фестиваля, то есть в 20.15.Напомним в рамках фестиваля СНЕГОWEEK на «Заводе Шпагина» открыты ледовые локации: каток, детские горки, ледовое пространство.