По последним данным Роспотребнадзора в Пермском крае за минувшие сутки выявили 323 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 62 человека проходят лечение в больницах, 261 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 323 новых заразившихся – 120 мужчин, 203 женщины. Среди зараженных 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 31 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 122 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет.Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае достигло 31 279. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 0,99 (на 1 января – 0,99).Скончались за сутки еще 24 человека с коронавирусом. Всего в регионе умерли 1941 человек с положительным тестом на ковид. В больницах на лечении остаются 1615 пациентов.