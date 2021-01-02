Новогоднюю ночь пермяки провели спокойно. Массовые мероприятия были отменены, поэтому большая часть горожан предпочла встретить праздник дома, а потом отправиться по новогодним маршрутам.Всего город украсили более 2,3 тысяч свето-иллюминационных элементов, 700 из них – новых.По данным департамента общественной безопасности администрации Перми, в новогоднюю ночь спасатели выезжали по звонкам пермяков 3 раза, в основном по бытовым причинам. Празднование Нового года прошло спокойно, грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.