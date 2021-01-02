В Перми в новогоднюю ночь двое молодых людей попали в обзор уличной камеры на Комсомольском проспекте. На видео, опубликованном в социальной сети видно, как они ломают металлические ворота, пытаясь их открыть. Ворота не поддаются, тогда один из них снимает сначала одну половину с петель, а потом вместе снимают вторую.Затем один убегает в одну сторону, а другой в другую. Через несколько минут из двора, в в котором выломали ворота выезжает ВАЗ девятой модели.В ГУВД по Пермскому краю рассказали, что позднее угнанный автомобиль был найден в Мотовилихинском районе. Возбуждено уголовное дело.