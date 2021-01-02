Пермский зоопарк со 2 января ждет в гости посетителей. Администрация опубликовала режим работы в новогодние каникулы.Со 2 января по 10 января зоопарк работает ежедневно с 10.00 - 18.00 (касса до 17.00).Также можно заглянуть в акватеррариум, который находится недалеко от зоопарка, за Художественной галереей. Он будет работать с 3 января по 10 января с 10.00-18.00 (касса до 17.00)Цена взрослого билета в зоопарк (c 12 лет включительно) - 250 руб., детского (с 4 лет включительно по 11 лет включительно) - 150 руб. Дети до 4 лет - бесплатно.Тел. 212-26-21, 212-26-10Цена взрослого билета в акватеррариум (с 12 лет) - 200 руб., детского (с 4 по 11 лет) - 100 руб. Дети до 4 лет - бесплатно.Телефоны: 212-26-21, 212-26-10.