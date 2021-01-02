В Чайковском окончены поиски 69-летней Мария Платоновна Ханьянова. Ее разыскивали два дня. Она ушла из дома 30 декабря и пропала. Проживает она в Чайковском на улице Декабристов, дом 2. На на ее поиски выдвинулись волонтеры поискового отряда \\"Регион 59\\", их усилия были не напрасны. Женщину нашли, она жива.- Благодарим всех за помощь в поиске Марии Платоновны, пишут в соцсети волонтеры. - Ваши репосты и не равнодушие на улице к пожилым одиноким людям уже не однократно помогли в короткие сроки найти человека. Просьба снять репосты.