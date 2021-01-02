Начало января в Пермском крае выдалось холодным. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды морозы в ближайшее время отступать не собираются.Местами по северу и востоку Пермского края ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.2 января - переменная облачность, небольшой снег, ночью по северу местами до умеренного; в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами по востоку -23,-28°, по югу до -8°, днем -11,-16°, местами по востоку -21,-26°, по югу до -6°.3 января будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью на юге –10,–15°, на севере –23, -18°, в горах до –30°, днем на юге –13,–8°, на севере –18,–13°, в горах до –23°.