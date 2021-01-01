В Прикамье второй день разыскивают пожилую женщину. 69-летняя Мария Платоновна Ханьянова ушла из дома 30 декабря, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Проживает она в Чайковском на улице Декабристов, д. 2.Волонтеры поискового отряда «Регион59 – поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» просят всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая, сообщить по телефонам:02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС;+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;8-922-31-41-112 - волонтёры;8-958-244-12-84 инфорг Юлия;8-908-248-19-47 инфорг Яна;ОУР г. Чайковский: 8-922-301-81-69 Батурин Я. В.- Просим максимальный репост! – обращаются они.Приметы пропавшей: рост 164-168 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие с сединой. Была одета в черный пуховик с капюшоном и серые джинсы, на ногах черные сапоги.