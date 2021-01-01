Ранним утром 1 января жители одной из пермских многоэтажек проснулись в панике. Они ничего не могли понять, их мучило удушье.- На тревожный телефон позвонили жители многоквартирного дома на улице Никитина, 18, - рассказали пермские спасатели. – Они сообщили, что в их многоэтажку кто-то пустил неизвестный газ, и что все соседи кашляют и задыхаются.На место сразу же выехали бойцы отряда ГОР №11. Но эвакуировать жильцов не пришлось.- Выяснилось, что у одной пары произошел бытовой конфликт, в результате чего девушка распылила на мужчину перцовый баллончик, из-за чего потом все на этаже и задыхались, - рассказали спасатели. - Медицинская помощь никому не понадобилась.О произошедшем сообщили участковому полицейскому, который теперь и будет разбираться в перипетиях случившегося.