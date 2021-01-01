Накануне новогоднего праздника актриса Катерина Шпица, которая провела детство и училась в Перми, призналась в одном из постов на своей странице в Instagram, что Новый год она будет отмечать не только по пермскому времени.- Мы празднуем по якутскому, по пермскому, по московскому и по киевскому времени! – поделилась она. - Потому что в нашеи семье кто откуда.Но после боя курантов по всем этим часовым поясам актриса разместила в соцсети поздравление именно пермякам. Как похвасталась Катерина Шпица, для этого она принарядилась в специально подобранную одежду.- Дорогие пермяки! – обратилась к нам актриса с бокалом шампанского в руках. - Я вас поздравляю с наступившим Новым годом! Спешу вам пожелать хорошего настроения, здоровья, добра и самых интересных событий. Специально по этому случаю даже вот припасла фирменную пермскую кофточку. Люблю вас, обнимаю, всех благ! С Новым годом!