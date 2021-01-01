Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 327 новых случаев заражения COVID-19: 92 человека проходят лечение в больницах, 235 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 30 956. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 31 декабря – 0,99). 25 114 человек выздоровели, 1615 человек проходят лечение в стационаре (100 на ИВЛ). Всего 1 143 человека умерли от COVID-19 и 774 умерли от сопутствующих заболеваний. Наличие свободного коечного фонда составило от фактически развернутого 47,0%. Охват тестированием населения методом ПЦР составил 208,8 на 100 тыс. населения в день. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.Из 327 новых инфицированных – 144 мужчины, 183 женщины. Среди зараженных 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 100 человек, 126 в возрасте 50-64 и 71 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.