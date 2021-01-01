Крепкие морозы сковывают льдом прикамские речки. Благодаря этому в крае удалось открыть для проезда автотранспорта еще одну – восьмую по счету – ледовую переправу.Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, она оборудована через Каму в районе ООО «Верхнекамье Лес» и ведет в поселок Гайны. Ее протяженность составляет 160 метров, грузоподъемность - до 45 тонн.Кроме этой переправы в Прикамье действуют еще восемь:- в Кунгурском районе на Сылве от деревни Мостовой до села Насадка обустроена ледовая автомобильная трасса грузоподъемностью до 3 тонн;- в этом же районе от Троицы до поселка Ильича (до 3 т);- в Соликамском городском округе – до деревни Тюлькино, (до 25 т);- в Оханском городском округе от Оханска до поселка Юго-Камского (до 5 т);- в Чусовском городском округе на Чусовой от поселка Верхнечусовские городки до деревни Красная горка (до 10 т);- в этом же округе на Чусовой от села Сева до урочища Ванево (до 7 т);- в Косинском районе на реке Коса переправа соединяет поселки Усть-Коса и Новая Светлица (до 25 т).