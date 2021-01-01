В прикамском поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших людей» рассказали, что трех волонтеров этого отряда наградили памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #MыВместе», которую учредил Президент России Владимир Путин. Такой награды удостоились руководитель отряда Александра Красильникова, Яна Щелконогова и Вячеслав Мехеда за помощь людям во время пандемии.В конце декабря в Чусовом также вручили памятные подарки самым молодым волонтерам поискового отряда.- 1 августа ребята, несмотря на прохладную, ветреную и дождливую погоду, совместно со старшими наставниками-волонтерами поискового отряда \\"Регион59\\" и отделом полиции, вышли на поиск школьницы. Наравне со взрослыми юные волонтеры прочесывали не самые легкие участки леса. Наши помощники проявили себя очень мужественно и достойно! Они дважды за день выходили на поиски, отдохнув всего два часа, с их помощью девочку удалось разыскать в лесу, - рассказали волонтеры поискового отряда \\"Регион59\\" .Почетные грамоты и награды получили: Шумайлова Анна Вячеславовна, Булатова Евгения Александровна, Рыжова Кристина Алексеевна, Ярмухаметов Арсений Алексеевич, Завалин Сергей Александрович, Губаев Антон Александрович, Трегубов Евгений Александрович, Семянникова Мария Дмитриевна, Коршунов Иван Алексеевич, Еловиков Владислав Андреевич.- От всей души поздравляем наших юных волонтеров! Надеемся, вы и дальше будете продвигаться в этом направлении. Мы гордимся вами! - сообщили волонтеры поискового отряда \\"Регион59\\".