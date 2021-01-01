Осенью теперь уже прошлого года 24-летняя Анна вышла из Феодосьевской церкви на улице Борчанинова в Перми и отправилась, куда глаза глядят. С 11 ноября ее искали волонтеры поискового отряда «Регион59» и полиция. Предполагали, что она могла уехать в Саратов, - когда она в прошлый раз ушла из дома, ее нашли именно там.На этот раз девушка отыскалась в другом южном городе. Об этом стало известно 31 декабря.- Ее разыскала полиция в Волгограде, - рассказала мама Анны. – Я отправила туда деньги, чтобы ее привезли в Пермь. Она ведь сбежала даже без документов. Дочка мне позвонила. По дороге за ней присматривали, и 31 декабря она уже вернулась домой. Новый год мы встретили вместе. Чудеса случаются, спасибо огромное всем, кто помогал в ее поисках, особенно волонтерам поискового отряда «Регион59», которые поддерживали меня и помогали все это время.