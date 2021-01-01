В новогоднюю ночь в Прикамье тут и там полыхали пожары. В краевом подразделении МЧС еще предстоит подвести итоги ЧП во время праздников, но уже ясно, что без них не обошлось.Мы уже писали о двух смертельных случаях, произошедших 31 декабря - в Кунгуре и Нытве. Также в последний вечер прошлого года в Перми в огне погибла 69-летняя жительница дома на улице Дениса Давыдова, 7. Там загорелись вещи в двухкомнатной квартире. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 25 человек, в том числе, пятерых детей. Когда огонь потушили – пожарные обнаружили тело погибшей пожилой женщины.В первый же час нового года огонь в пятиэтажном доме на улице Добролюбова, 18.- Очевидцы сообщили об этом в 13 минут первого ночи, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Они увидели дым на четвертом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших – горели вещи на балконе, он был не застеклен. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.