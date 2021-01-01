Жительница Пермского края Раиля Коробицина уже четыре десятка лет трудится фельдшером. Как и для всех медиков, этот год для нее был непростым. Но удача повернулась к ней лицом – она выиграла в лотерею «Русское лото» автомобиль.Пермячка хотела приобрести один лотерейный билет, но вытянула сразу два, второй оказался счастливым. В домашних заботах она не услышала, как на телефон пришло СМС-сообщение с радостным для нее известием.Только на следующий день она проверила результаты тиражей.- Я сама себе не поверила! – призналась она.В пресс-службе «Столото» рассказали, что победительница решила взять приз деньгами, ее выигрыш составил 600 тысяч рублей. На них Раиля Коробицина собирается помочь сыну выплатить ипотеку, и себе сделает какой-нибудь подарок.