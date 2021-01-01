На Комсомольском проспекте в Перми скоро продолжатся работы по реконструкции. Капитальный ремонт в районе ЦУМа завершен, и ремонтники переместятся ближе к середине проспекта.- С 4 января до 1 марта будет закрыта для движения пешеходов бульварная части проспекта - от Пушкина до Революции, - напомнили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - В это же время ограничат движение транспорта по отдельным полосам Компроса - от Краснова до Революции. Сначала проезжую часть закроют по нечетной стороне улицы, и проехать можно будет только по другой стороне. Движение будет осуществляться по двум полосам в обоих направлениях.Водителям советуют заранее планировать пути объезда.