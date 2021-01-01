Синоптики предупреждают нас, что в первые дни новогодних каникул нам стоит готовиться к аномальному холоду. Особенно студеной погода будет по ночам- Местами по Пермскому краю ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.1 января днем в Прикамье будет от -18 до -13 градусов, местами по востоку края ожидаются двадцатиградусные морозы - от -24 до -19 градусов, а вот в западных территориях потеплеет до -8 градусов – начнет сказываться поступление теплого воздуха с Черного моря. В течение дня будет идти небольшой снег, возможны гололед и изморозь, ветер ожидается довольно ощутимый – от 6 до 11 метров в секунду.2 и 3 января, в субботу и воскресенье, погода, по прогнозам метеорологов, существенно не изменится: температура воздуха будет практически такой же, как и в первый день нового года, также будут наблюдаться небольшие снегопады. Разве что юго-восточный ветер немного стихнет и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, да по ночам столбик термометра не будет опускаться так низко: если в ночь на 2 января в Прикамье возможно похолодание до -32 градусов, то ночью на 3 января минимальная температура ожидается не ниже -28 градусов.