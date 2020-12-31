Пассажиры трех авиарейсов пока не могут вылететь из аэропорта Большое Савино в Москву и Тюмень. Самолет в Тюмень задерживается по решению авиакомпании, рассказали в пресс-службе аэропорта. По расписанию его вылет должен был состояться в 16.20, теперь расчетное время - 22.35.Еще два рейса задерживаются по причине ледяного дождя, который случился в Москве.С опозданием на час-два утром 31 декабря стали вылетать самолеты из Домодедово. По данным \\"Яндекс.Расписание\\", было задержано около 90 рейсов. Причиной стала непогода.- Из-за последствий ледяного дождя в московском регионе с 6.35 до 7.45 были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления, - рассказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.Из Перми в Москву задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines 1158. Его вылет был запланирован на 20.00, но вовремя он вылететь не сможет. Расчетное время на онлайн табло пермского аэропорта 21.15.Такая же задержка у рейса Пермь – Москва авиакомпании Emirates airlines.В Большом Савино подтвердили, что причиной задержки слал ледяной дождь. Самолеты еще не вылетели из Москвы.