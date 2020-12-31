Самая популярная модель за всю 125 летнюю историю марки. Ее же называют сердцем чешского бренда. Это ŠKODA OCTAVIA. В «Прага Моторс» рассказали о всех изменениях, связанных с новинкой.Элегантный кристаллический дизайн и практичный кузов лифтбек - знаменитые черты, делающие абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA узнаваемой и уникальной среди других автомобилей. Из кардинальных обновлений - светодиодные матричные фары и сильно изменившийся салон. Один взгляд на этот автомобиль даёт ощущение невероятной высокотехнологичности.ŠKODA OCTAVIA является первой моделью марки в России, использующей информационно-развлекательную систему Columbus с 10 дюймовым сенсорным экраном и Smartlink+ с поддержкой беспроводного подключения смартфона к автомобилю через Wi-FI. Благодаря этому современному решению, физических ручек около дисплея нет, теперь громкость регулируется вынесенной под экран сенсорной «линейкой».Абсолютный рекорд ŠKODA OCTAVIA в своем классе - это огромный багажник, объём которого составляет 578 литров! А при сложенных задних сиденьях - 1533 литра!Места для пассажиров стало ещё больше. Сиденья второго ряда полностью оснащены подголовниками и ремнями безопасности с датчиками их использования. Комфорта добавляют обогрев сидений, трехзонный климат-контроль и 5 USB-С разъемов для зарядки смартфонов.Новая ŠKODA OCTAVIA отличается широкой гаммой коробок передач и двигателей. Основной двигатель - 1.6 MPI, бензиновый, 110 л.с., оснащается 5-ступенчатой механикой, либо 6-ступенчатым автоматом. Следующий по мощности – 1.4 TSI, 150 л.с., с непосредственным вспрыском и турбонаддувом, оснащается 6-ступенчатой механикой, либо 8-ступенчатым автоматом. Двигатель 2.0 TSI, 190 л.с. с новой автоматической коробкой 7-DSG, обладает более совершенной задней многорычажной подвеской.ŠKODA OCTAVIA - единственный в классе автомобиль с системой Crew Protect Assist. За безопасность отвечают до 9 подушек безопасности, система стабилизации курсовой устойчивости с электронной блокировкой дифференциала. А также в этом автомобиле есть: система контроля слепых зон, система кругового обзора, ассистент контроля полосы движения.Стоимость абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA от 1 409 000 руб.Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно по телефону: 8 (342) 214 40 00. Или по адресу шоссе Космонавтов, 361.Следите за нами в социальных сетях:Мы в INSTAGRAM: www.instagram.com/skodapermМы в FACEBOOK: www.facebook.com/pragamotorsМы ВКОНТАКТЕ: www.vk.com/skoda_perm«Прага Моторс» - официальный дилер ŠKODA в Перми и Пермском крае. Адрес: шоссе Космонавтов, 361.