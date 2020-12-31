В рекомендованный выходной день 31 декабря 2020 года провести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения жители Пермского края смогут в режиме онлайн — на сайтах расчетно-кассовых центров, мобильных банковских приложениях, а также в офисах Сбербанка и расчетно-кассовых центров: «Пермэнергосбыт», «Инкомус». Если оплатить квитанции за ноябрь и декабрь до конца года, можно получить полезные подарки от «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «В Новый год без долгов!».В случае, если оплату планируется провести в офисах РКЦ или Сбербанка, рекомендуем сделать это до 15.00, ориентировочного времени закрытия офисов. Напоминаем, что в режиме онлайн оплату можно провести круглосуточно. Однако для того, чтобы принять участие в акции «В Новый год без долгов!» оплата должна быть осуществлена до 23 часов 59 минут 31 декабря 2020 года. Также всем клиентам, которые погасят свои долги до 31 декабря, будут списаны пени, накопленные до апреля текущего года.«В выходной день 31 декабря можно провести оплату за тепло и горячую воду любым удобным способом. Помимо гарантированного списания пени и шанса выиграть ценный приз, это отсутствие необходимости проведения оплаты за тепло в январе предстоящего года», — подчеркнул Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».