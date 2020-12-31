Пришли новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае. За минувшие сутки в регионе выявили новый 331 случай.Роспотребнадзор сообщает, что 61 человек проходит лечение в больницах, 270 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 331 нового заболевшего – 120 мужчин, 211 женщин. Среди зараженных 9 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 96 человек, 113 в возрасте 50-64 и 86 человек старше 65 лет.Всего заболевших в Пермском крае с начала эпидемии 30 629. Ежесуточный прирост больных - 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 30 декабря – 0,99).Скончались за сутки 23 человека с коронавирусом. На лечении в больнице остаются 1707 человек.