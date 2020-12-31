Ночь на 31 декабря в Прикамье выдастся холодной. Синоптики об этом заранее предупреждали. Скорее всего их прогнозам суждено сбыться.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Пермском крае 31 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения.Ветер южный, юго-восточный 3– 8 м/с. Температура воздуха ночью –26,–21°, при прояснениях –33,–28°, местами в горах сильный мороз –40,–35°, по западу в отдельных районах до –16°, днем –19,–14°, местами по северу и востоку –25,–20°, в горах –31,–26°.1 января облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью на юге –19,–14°, на севере –24,–19°, в горах до –31°, днем на юге –14,–9°, на севере –23,–18°, в горах до –28°.