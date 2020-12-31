В 2021 году в Пермском крае планируют внедрить единую транспортную карту «Тройка». Регион подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «СберТройка».Карта «Тройка» - это не просто безналичная система оплаты проезда - это программный продукт, необходимый для устойчивой работы общественного транспорта города. Действующие транспортные карты продолжат работать. Далее специалисты проработают вопрос интеграции систем.- В Пермском крае мы планируем начать тестирование единой платежной карты уже в первом полугодии следующего года, - отметила генеральный директор компании «СберТройка» Валерия Матюхина.Планируется, что жители Пермского края смогут пользоваться картой «Тройкой» как в городском, так и в пригородном транспорте: на муниципальных, межмуниципальных и региональных маршрутах. Кроме того, у пермяков будет возможность использовать карту в городах, где уже внедрена аналогичная система: Москва, Московская область.