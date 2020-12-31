В Кунгурском районе пропал 29-летний Дамиль Таиров. Родственники обратились в полицию и к волонтерам. Он ушел из дома в поселке Ергач и пропал.Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, волосы черные, нос широкий с горбинкой, глаза близко посажены.Был одет: куртка тканевая черного цвета, синяя шапка с надписью, при себе ест документы.Особые приметы: не знает, как зовут, невнятная речьВсех, кому известно местонахождение Дамиля Данияровича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-922-33-83-413 - инфорг Алексей.