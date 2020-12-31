В Пермь доставили еще 6 трамвайных вагонов «Львенок». После завершения приемки новые вагоны будут приняты на баланс предприятия и начнут перевозить пассажиров. Следующие 9 вагонов привезут в 2021 году.Напомним, в новых вагонах установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока, обогрева и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров.Общая вместимость одного трамвая - не менее 110 пассажиров. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В них предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.