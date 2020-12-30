В Перми 30 декабря из аэропорта Большое Савино не смогли вовремя вылететь несколько рейсов.- Произошли задержки двух рейсов авиакомпании «Победа» - ДР 434 сообщением Пермь - Москва (Внуково) и ДР 570 сообщением Пермь – Санкт-Петербург. Также из Перми были задержаны рейсы авиакомпании «UVT-aero» - ЮВ 575 в Ноябрьск и ЮВ 245 в Самару, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.В ведомстве рассказали, что причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. Вылета по-прежнему ожидают 398 человек, в том числе 29 детей.«В настоящее время пассажирам оказывают все необходимые услуги. Ситуация находится под контролем транспортного прокурора\\", - рассказали в прокуратуре.