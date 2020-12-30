По выходным дням будет ходить поезд «Такман-экспресс» сообщением Пермь-1 – Чусовская, который будет курсировать по выходным дням. Отправление из Перми в 7.50. Экспресс будет останавливаться на станциях Левшино, Голованово, Мотовилиха и Молодежная. В 10.28 электричка прибудет на остановку «130 км».Оттуда до горнолыжного центра «Такман», расположенного рядом с городом Чусовой, и обратно пассажиров будет доставлять автобус, расписание которого увязано с временем прибытия и отправления пригородного поезда.В обратный путь с остановки «130 км» «Такман-экспресс» будет отправляться в 19.25, на станцию Пермь-1 он прибудет в 22.04.Стоимость полного билета «электричка+автобус» в направлении туда–обратно составит 500 рублей, для учащихся - 385 рублей, для детей от 5 до 7 лет – 220 рублей.Провоз спортинвентаря бесплатный.Продажа билетов начинается за 10 суток. Купить их можно на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «Пригород», во всех пригородных кассах или у контролера-кассира в вагоне