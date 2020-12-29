28 декабря в пермской больнице скончался командир СОБРа полковник полиции Виталий Нежутин. Ему был 51 год. По нашим данным, причиной его смерти мог стать коронавирус.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в специальном отряде быстрого реагирования Виталий Нежутин служил с 1993 года, пройдя путь от оперуполномоченного оперативно-боевого отделения до командира пермского СОБР. Он сменил на этом посту Героя России Сергея Яшкина.За время службы Виталий Нежутин трижды был награжден медалями «За отвагу» - в 1996, 2001и 2006 годах. Также в числе его наград - медаль «За отличие в охране общественного порядка» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-1 степеней.- Светлая память о Виталии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах сотрудников и военнослужащих Росгвардии, кто лично знал этого замечательного руководителя, надежного друга, сослуживца и товарища, - подчеркнули в Росгвардии.