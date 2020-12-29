В Перми муниципальные детские сады будут работать 31 декабря. Выходным днем он считаться не будет. Садики откроются как обычно с 7.00 и будут работать до 19.00. После новогодних праздников примут ребят 11 января.- 31 декабря школы будут работать по ранее утвержденному календарному графику, который принимается в начале учебного года каждым образовательным учреждением самостоятельно, - рассказали в департаменте образования администрации Перми.Напомним, оперштабом принято решение, после новогодних праздников не продлевать дистант и перевести школьников 5-8-х, а также 10-х классов на очное обучение.