В Перми дольщиков сразу 8 долгостроев смогут заехать в свои квартиры или получить выплаты. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что Федеральным Фондом защиты дольщиков принято решение о восстановлении прав еще 835 пострадавших участников стройки. 669 человек смогут заехать в свои квартиры, еще 166 – получат выплаты.Достроены будут шесть домов: по улице Углеуральской, 25, улице Переселенческой, 98 и 100 (ЖК «Весна»), Карпинского, 112а (ЖСК «Триумф. Квартал 2»), Кедровой, 18 и 20.Дольщикам двух домов ЖК «Компаунд Живаго» (улица Уинская, 54) предоставят выплаты.В сумме на сегодня Фондом уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков региона.