В Перми отделы ЗАГС будут работать по особому графику в новогодние праздники. Выходными станут 1, 7 и 10 января. 31 декабря все отделы работают по обычному графику с 9.00 до 17.00.Как сообщили в управлении ЗАГС администрации Перми, 1 января – выходной день, 2 января будут работать Дзержинский и Орджоникидзевский отделы.3 января жители смогут обратиться в Индустриальный и Ленинский отделы,4 января «дежурить» будет Свердловский отдел ЗАГС, 5 января - Орджоникидзевский и Индустриальный отделы. 6 января будет работать Ленинский отдел,7 января станет для всех отделов выходным днем.8 января принимать граждан будут два отдела ЗАГС – Мотовилихинский и Орджоникидзевский.9 января будут работать Кировский и Свердловский отделы ЗАГС. 10 января для всех отделов также станет выходным.Время работы отделов в январе – с 9.00 до 17.00. Обед – с 13.00 до 13.48.