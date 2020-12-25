Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин проинспектировал готовность города к Новому году. Совместно с заместителем председателя правительства Пермского края Дмитрием Самойловым и министром культуры Вячеславом Торчинским он проехал по новогодним маршрутам.Они побывали в Театральном сквере, где началась установка и украшение «Ёлки невероятных пожеланий». Открыть елку планируется в воскресенье, 27 декабря. Прошли по набережной Камы, где установлен арт-объект «2021», оформлены ротонда и опоры освещения, по Соборной площади, где украшены фонари, установлена ель и светодиодные арки. А также проехали по Индустриальному, Свердловскому и Мотовилихинскому районам, где завершается установка светящихся элементов на объектах новогодних маршрутов.- Украшение города к Новому году практически завершено, - отметил после инспекции Алексей Дёмкин. - В районах много новых световых объектов, их объединяет космическая тематика. Это связано с тем, что в 2021 году исполняется 60 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос. Мы постарались создать праздничную атмосферу на пермских улицах – украсили их иллюминацией, строим ледовые городки в районах. Надеюсь, после прогулки по городу жители зарядятся новогодним настроениемКак сообщили в городской администрации, 12 ледовых городков в Перми откроются 28-29 декабря. 8 из них будут в районах города – в саду им. Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед ДК «Урал», парке им. Чехова, на площади перед клубом им.Златогорского, сквере им. Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот». Еще четыре на Центральном новогоднем маршруте – в сквере им. Дзержинского, набережной Камы, Театральном сквере, на площади перед ДК им. Солдатова.